Москва, 20 сентября, 2018, 04:24 — ИА Регнум. России приходится иметь дело с очень сильно деградировавшим культурно-мировоззренческим уровнем западных элит, что наглядно продемонстрировал эпизод с тиражированием британскими СМИ слов модели Анны Шапиро, обвинившей российского президента в покушении на убийство, заявил 19 сентября экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Mark Nakoykher Яков Кедми

"Меня эта несчастная, обиженная богом, вообще не интересует. Больше можно обратить внимание, как на нее реагирует интеллигентная Великобритания, британская пресса. Это говорит не о ней, а об их уровне. То есть их умственное развитие, вероятно, недалеко уходит от ее умственного развития», — заявил Кедми.

Поразила Кедми и реакция Канады, которая, по его словам, несмотря на то, что казалась серьезным государством, повела себя совершенно недостойно, показав, что у ее властей умственное и интеллектуальное развитие «не больше, чем у хоккейной шайбы». Эксперт также отметил, что в Италии тоже уровень политики очень сильно упал, учитывая, что одно время «валютная проститутка и порноактриса» там занимала должность в парламенте страны.

«Деградация этого общества… они гниют сами, и это не просто так, это не смешно. Если британцы на самом высоком уровне приняли этих героев интервью с Симонян за агентов ГРУ, может быть, этот уровень, который, как они считают, должен быть у их агентов?» — сообщил Кедми, отметив, что надо принять во внимание этот уровень ведения дел Запада.

Он также отметил, что именно этот уровень мировоззрения, представлений о человеческих ценностях и культуры западных элит определяет их политику, по отношению к России в частности.

Напомним, что 30-летняя модель из России Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг после выписки из больницы, где проходили лечение от отравления, обвинили президента России Владимира Путина и его «приспешников» в том, что они пытались их убить.

Инцидент с супружеской парой произошел в одном из ресторанов в печально известном британском городе Солсбери 16 сентября, где ранее были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. В этом инциденте также была обвинена Россия. Британские СМИ активно растиражировали слова Шапиро.