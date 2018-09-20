Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Пожарные службы Калифорнии локализовали крупнейший по площади возгорания природный пожар в истории штата, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны лесов США.

Лесной пожар

Пожарные сообщили о 100-процентной локализации пожара. Отмечается, что общая площадь территории, охваченной огнем, превысила 1,86 тысяч квадратных километров.

За два месяца, по данным властей штата, пожар уничтожил более 150 домов и 280 построек в Калифорнии. Жители районов, эвакуированные из домов по причине риска возгорания, смогли вернуться в свои дома. Причины пожаров до сих пор неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Калифорнии бушевали с начала июля. Этот пожар стал девятым по силе разрушений в истории штата. В зоне риска возгорания находились около десяти тысяч домов и порядка ста тысяч человек. По одной из версий, причиной возгорания могло стать лопнувшее колесо автомобиля.