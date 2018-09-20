Лондон, 20 сентября, 2018, 04:25 — ИА Регнум. Очередной инцидент в Лондоне с наездом автомобиля на пешеходов совершен на почве религиозной нетерпимости, сообщили в британской полиции.

Автомобиль

Уточнятся, что версия теракта не рассматривается, но есть отягчающее обстоятельство — религиозная ненависть. К тому же ехавшие в авто были пьяны и употребляли наркотические препараты.

Эту версию подтверждают свидетельства очевидцев, которые сказали, что перед инцидентом четыре пассажира машины пререкались с посетителями мусульманского центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 сентября неизвестный наехал на группу людей в Лондоне неподалеку от мусульманского центра. Пострадали двое, а водитель скрылся с места происшествия. Он так и не пойман.