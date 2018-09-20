Зальцбург, Австрия, 20 сентября, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Полиция Австрии задержала гражданина Украины, который 30 июля в одних трусах проник в чужой дом в Зальцбурге, сообщает Krone Zeitung.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1974. СССР Неадекватное поведение

Сообщается, что ранее, 30 июля, гражданин Украины в одних трусах разбил окно чужого дома и проник через него в жилище. Однако наличие хозяина дома спугнуло украинца, после чего он скрылся с места преступления на велосипеде.

Перед тем как сбежать украинец похитил драгоценности на сумму около 1,3 тыс. евро. Сам арестованный утверждает, что красть ничего не собирался, а просто хотел поспать. Почему на нем из одежды были лишь трусы, злоумышленник ничего не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября пожарные службы штата Флориды прибыли на вызов и обнаружили в горящем доме голого мужчину. Сообщается, что голый флоридец поджег дом при попытке приготовить на гриле печенье. Перед этим он выпил два литра водки и покурил марихуаны.