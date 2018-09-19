Вашингтон, 20 сентября, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Злоумышленник устроил стрельбу в одном из офисных зданий города Миддлтон штата Висконсин (США), в результате перестрелки пострадали четыре человека, сообщает WKOW.

Denoel Paris Перестрелка

Сообщается, что в настоящее время личность стрелка не установлена. Он ворвался в офис компании, занимающейся разработкой программного обеспечения, и начал стрельбу по сотрудникам.

Он был вооружен пистолетом с запасными магазинами. Шеф полиции города охарактеризовал его как «тяжело вооруженного». В ходе перестрелки злоумышленник был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время полиция выясняет личность стрелка и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инциденту со стрельбой в Миддлтоне сообщалось о пяти пострадавших. На тот момент одним из пострадавших считался сам стрелок, однако позднее он скончался в больнице. Сообщается, что раньше у злоумышленника не было никаких неприятностей с полицией, на учете он не состоял.