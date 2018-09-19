Вашингтон, 20 сентября, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Встреча американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном произойдет скоро, заявил глава США, сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Комментируя переговоры между Севером и Югом от 18 сентября, Трамп заявил, что «получил большое письмо» от Кима. Это произошло 16 сентября.

«Помните: до моего вступления в должность многие думали, что мы идем, неизбежно идем к войне в Северной Корее. И теперь отношения, должен сказать, по крайней мере, на личной основе, они очень хорошие», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он спокоен, что бы ни думал Ким. На вопрос, скоро ли планируется встреча с лидером Северной Кореи, Трамп ответил утвердительно.

Напомним, 19 сентября американский госсекретарь Майк Помпео пригласил северокорейского министра иностранных дел Ли Ен Хо на переговоры в Нью-Йорк. Предположительно, встреча состоится на следующей неделе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп оценил ход переговоров между Кимом и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином как «потрясающий прогресс». Планы Кима демонтировать ракетный пусковой комплекс и основной ядерный объект американский лидер назвал «очень хорошей новостью».