Баку, 20 сентября, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Начиная с 21 сентября 2018 года, будут приведены к стартовой готовности работы по запуску азербайджанского телекоммуникационного спутника Azerspace-2/Intelsat 38, сообщает Trend со ссылкой на компанию Arianespace.

Запуск Azerspace-2/Intelsat 38 будет осуществлен со стартового комплекса ELA-3 Гвианского космического центра 26 сентября. Вместе с азербайджанским спутником на орбиту будет доставлен также спутник Horizons 3e совместного предприятия Intelsat и японского оператора Sky Perfect JSAT Corp.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 предназначен для оказания ряда телекоммуникационных услуг и будет обслуживать двух операторов — Intelsat и ОАО «Азеркосмос».

Для «Азеркосмос» спутник обеспечит покрытие растущего спроса на услуги спутникового вещания DTH (Direct-to-Home) в Европе, Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары, а для Люксембургского офиса Intelsat — непрерывность обслуживания с орбитальной позиции 45 градусов, и обеспечит доставку DTH-услуг в Центральной и Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также предоставление услуг связи в Африке.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA — Space Systems Loral (SSL), а генеральным подрядчиком Azerspace-2/Intelsat 38 — компания Maxar Technologies.

Спутник Azerspace-2/Intelsat-38 оснащен транспондерами Ku-диапазона и предназначен для оказания услуг цифрового телерадиовещания, передачи данных и так далее. Спутник будет размещен на орбитальной позиции 45 градусов. Срок эксплуатации спутника на орбите составит 15 лет.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.