Зальцбург, Австрия, 20 сентября, 2018, 01:39 — ИА Регнум. Евросоюзу необходимо сформировать свою четкую позицию относительно Brexit, как это уже сделала Великобритания, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, сообщает Sky News.

Brexit

«Чтобы прийти ко взаимовыгодному решению, Евросоюз должен сформировать свою позицию, как это уже сделала Великобритания. И я уверена, что мы сможем согласовать сделку, которая устроит обе стороны», — заявила она.

Также британский премьер-министр подчеркнула, что для заключения успешной сделки между Великобританией и ЕС руководство Евросоюза должно пойти на компромисс. Целиком свою позицию Мэй обозначит в ходе неформального саммита глав стран — членов ЕС в Зальцбурге 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до заключения сделки между Брюсселем и Лондоном по выходу Великобритании из состава ЕС все еще «очень далеко». Юнкер отметил, что в ходе неформального саммита ЕС в Зальцбурге будут проходить переговоры с британским премьер-министром насчет Brexit.