Вашингтон, 20 сентября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Число погибших в результате стихийных бедствий, вызванных циклоном «Флоренс» на Восточном побережье США, возросло до 37 человек, включая двух детей, сообщает Associated Press.

Virginia Sea Grant

Сообщается, что 27 погибших приходятся на штат Северная Каролина. Остальные десять жертв — из Южную Каролину. Как отмечает агентство, до сих пор в Северной Каролине без электроснабжения остаются около 760 тыс. жителей, а в Южной — более 130 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября ураган «Флоренс», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на Восточное побережье США. Изначально «Флоренсу» был присвоен статус урагана, а позднее — шторма, так как скорость ветра ослабла до 75 км/ч.