Киев, 20 сентября, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Граффити во всю стену появилось в центре Киева: на здании Национальной академии СБУ изображены спецназовец и казак с чубом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

В СБУ сообщили, что это архитектурное решение приурочено ко дню государственного флага, 27-й годовщине независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «памятник коррупции» установлен в Киеве возле здания Национального агентства по предотвращению коррупции в июле. Это позолоченный манекен с долларами и золотом в мешках в клетке.