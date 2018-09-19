Москва, 20 сентября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. В новом совместном клипе российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, опубликованном на YouTube, звучат слова извинения перед фанатами за предыдущий клип «Ибица».

Цитата из видеоклипа «Извинение за Ibiza»

Киркоров и Басков в костюмах, символизирующих «дизлайк», поют, обращаясь к разочарованной «Ибицей» поклоннице:

«Не уходи, постой и прости тупых артистов. Мы хотели пошутить, но задели твои чувства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киркоров и Басков выпустили клип «Ибица», набравший больше миллиона просмотров в интернете. В нем задействованы певец Сергей Шнуров, шоумен Гарик Харламов, телеведущий Андрей Малахов.

В клипе звучат нецензурные фразы (Шнуров), использованы сцены насилия. Из комментариев к «творению» следует, что часть зрителей сочла это полной деградацией отечественного шоу-бизнеса.

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