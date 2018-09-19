Тифарити, 20 сентября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Неправительственная организация «Обсерватория природных ресурсов Западной Сахары» (Western Sahara Resource Watch, WSRW) назвала «историческим» решение канадской сельскохозяйственной компании Nutrien прекратить с 2019 года импорт фосфатов с оккупированной Марокко территории Западной Сахары, передаёт 19 сентябряSahara Press Service.

AlbertoDV Западная Сахара

В заявлении WSRW отмечается, что «крупномасштабные поставки фосфатов с оккупированной Марокко территории в США сократились в этом году», в особенности после объявления Nutrien о закрытии своего производства фосфатов в Луизиане к концу 2018 года и прекращении импорта с территории Западной Сахары с 2019 года.

В НПО также отметили, что решение канадской компании в конечном итоге приведёт к сокращению импорта фосфатов с оккупированной территории на 50% и выразили надежду, что это сокращение поставок в Северную Америку «стимулирует власти Марокко к началу переговоров с Фронтом ПОЛИСАРИО под эгидой ООН».

В связи с этим WRSW также обратилась к правительству и компаниям Новой Зеландии, продолжающим закупать фосфаты из Западной Сахары, с призывом последовать примеру других стран и «прекратить участие в разграблении природных ресурсов народа Западной Сахары».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) в течение последних лет неоднократно выражали протест против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с её территорий, которые с 1975 года находятся под контролем вооружённых сил Марокко.

В декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав его суверенитет над оккупированными территориями. Было выпущено отдельное постановление суда, в котором говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западно-сахарского конфликта.

В феврале 2018 года Фронт ПОЛИСАРИО направлял письмо Nutrien, в котором указал, что деятельность компании «идёт вразрез с многочисленными решениями международного правосудия».

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