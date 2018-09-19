Лиссабон, 20 сентября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. 19 сентября на стадионе «Эштадиу Да Луж» между коллективами «Бенфика» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Мюнхена.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Первый мяч в дебюте первой половины забил таранный форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски, замкнув навес Давида Алабы — 0:1. На 54-й минуте Ренату Саншеш удвоил преимущество гостей — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Хамес Родригес.

Статистика матча («Бенфика"/"Бавария»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 9/8

Поданные угловые 5/4

Набрав 3 очка «Бавария» заняла вторую строчку в группе E. «Бенфика» без очков идет позицией ниже.

Стартовые составы на матч:

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Диас, Жардел, Альмейда, Фейса, Пицци, Фернандеш, Серви, Сеферович, Сальвио.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Алаба, Боатенг, Киммих, Рибери, Мартинес, Роббен, Саншеш, Левандовски, Родригес.

Бригада арбитров: Антонио Матеус Лаос | Пау Сербиан | Роберто дель Паломар.

Желтые карточки: Киммих — 18, Фейса — 22, Жардел — 39, Хуммельс — 52.

Забитые мячи: Левандовски 10 — 0:1, Санчес 54 — 0:2.