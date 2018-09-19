Валенсия, Испания, 19 сентября, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Валенсии».

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Футболист был удалён с поля на 29-й минуте встречи за то, что ударил защитника Джейсона Мурильо в борьбе за позицию на входе в чужую штрафную. После решения арбитра Феликаса Бриха 33-летний португальский форвард покинул поле в слезах.

Отметим, что Роналду впервые за свою карьеру оказался удалён с поля в матче Лиги чемпионов, при этом красная карточка стала уже 11-й на счету футболиста.

Напомним, Роналду перешел в «Ювентус» в преддверии сезона 2017/2018 после девяти лет выступлений за мадридский «Реал».