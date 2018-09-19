Киев, 19 сентября, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины одобрил инициативу Государственного комитета телерадиовещания Украины о вводе санкций в отношении 35 российских издательств, сообщил 19 сентября официальный сайт Госкомтелерадио.

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«По результатам мониторинга составлен список книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, осуществление террористических актов, посягательств на права и свободу человека. По стостоянию на 15 августа, в перечень внесены 167 издания, выпущенные 35 российскими издательствами», — сказано в сообщении.

Проект, предусматривающий наложение санкций на российские издательства, предложено передать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Напомним, впервые о запрете продукции российских издатель стало известно в средине августа 2018 года от главаря ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдана Червака, который по совместительству является первым заместителем председателя Госкомтелерадио.