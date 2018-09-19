Киев, 19 сентября, 2018, 23:37 — ИА Регнум. В Киеве начала работу выставка, посвящённая «украинской» истории Донбасса, сообщил 19 сентября официальный сайт Украинского института национальной памяти (УИНП).

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

«Это попытка деконструировать негативный медийный образ края как «особенного» региона, созданный российской пропагандой и актуализированный в украинском обществе в условиях войны России против Украины», — заявили в УИНП.

Значительная часть экспозиции посвящена антисоветским выступлениям в Донбассе и это, по мнению пропагандистов из УИНП, разрушает «миф» о Донбассе как о «чрезвычайно советизированном» регионе.

«Сначала империи воруют прошлое, потом захватывают территорию. Так сделала Россия с Крымом, который изображали «исконно русским», и с Донбассом, из прошлого которого стирали украинские следы. Такой взгляд активно внедрялся в общественное сознание в этом регионе и на Украине в общем. Уже потом появляются «зелёные человечки» или террористы с георгиевскими ленточками, которые будто бы восстанавливают историческую справедливость», — заявил руководитель УИНП Владимир Вятрович.

Напомним, УИНП является главным идеологическим институтом страны, который занят созданием украинских псевдоисторических мифов.

Руководитель УИНП Владимир Вятрович стал одним из инициаторов внедрения приветствия украинских нацистов в ВСУ.

Читайте также: Глава института нацпамяти призвал узаконить нацистское приветствие в ВСУ