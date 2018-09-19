Брюссель, 19 сентября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов считает, что общий настрой в ЕС сейчас не в пользу ужесточения санкций против Москвы. Об этом он заявил в интервью РИА Новости сегодня, 19 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туск. О России или плохо или ничего

Напомним, ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальном саммите Евросоюза в австрийском Зальцбурге проинформирует лидеров стран ЕС по «делу Скрипалей». Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Чижов пояснил, что на этой встрече в Зальцбурге в повестке дня значится пункт «иные вопросы». По словам Туска, именно по этому пункту у Терезы Мэй будет что сказать. При этом Чижов обратил внимание, что ни Мэй, ни Туск не говорят о санкциях.

«Я думаю, что, при всей искусственности этой истории, они должны понимать: настрой в Евросоюзе — не в пользу ужесточения санкций», — считает российский постпред.