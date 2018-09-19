Новороссийск, Краснодарский край, 19 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В российском сегменте интернет-сети появились фотографии первых патрульных кораблей проекта 22 160, сообщает 19 сентября портал bmpd.

Severnoe.com Головной корабль серии «Василий Быков»

Уточняется, что в данный момент головной корабль этого проекта «Василий Быков» проходит ходовые испытания, а второй, «Дмитрий Рогачев», находится на размагничивании конструкций.

Напомним, Минобороны заказало Зеленодольскому судостроительному заводу пять таких кораблей, отличительной особенностью которых является модульная конструкция, позволяющая вооружить их при необходимости ракетными установками семейства «Калибр-НК» или другими модулями в зависимости от поставленных перед кораблем задач.

Справка ИА REGNUM : патрульные корабли проекта 22 160 предназначены для действий в дальней морской зоне, выполнения погранично-патрульных функций. Мореходность этих кораблей дает им способность выполнять боевые задачи в дальней морской и океанской зонах.

Корабли оснащены системами поиска и обнаружения, комплексами радиоэлектронной борьбы, 76-мм артустановкой АК-176МА, зенитно-ракетными комплексами, противолодочным вооружением и одним вертолетом или несколькими беспилотными летательными аппаратами.