Киншаса, 19 сентября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В Конго перевернулась большая лодка, на борту которой находилось не менее шести десятков человек, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Василий Поленов. Лодка

Инцидент произошел на реке Мангала в районе Бинга. В настоящий момент известно, что как минимум 27 пассажиров погибли.

Согласно заявлению местных властей, 30 человек были спасены, однако неустановленное число пассажиров пропало без вести.

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