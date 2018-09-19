Москва, 19 сентября, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Старосту русской общины Волынской области Украины Александра Кононовича выгнали из аспирантуры после отказа «смыть позор со всех русских». Об этом 19 сентября в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1 рассказал сам пострадавший.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Он должен был в прямом эфире украинского телевидения плюнуть в портрет президента России Владимира Путина.

«Меня, главу русской общины Волынской области выгнали из аспирантуры из-за моих позиций. Офис русской общины Волынской области был сожжен дотла, сожжены все тома Бунина, Пушкина, Лермонтова, все сожгли как фашисты в 30-е. Будете говорить, что нет никаких преследований? 11 человек из нашей общины бежали, по двум — уголовные дела», — заявил Кононович.

Статьи, по его словам, — сепаратизм, «участие в террористических организациях» и «свержение конституционной власти».

«А знаете, за что выгнали из аспирантуры? За низкие морально-этические нормы поведения. Ко мне пришли и сказали: ты глава русской общины, ты должен смыть позор с русских, которые живут на Волыни. Ты в прямом эфире на Волынском телевидении должен плюнуть в портрет Путина. Я сказал, что этого делать не буду. Меня спросили: ты что, любишь Путина? Я сказал: нет, я просто воспитанный человек», — передал разговор глава общины.

Когда именно происходили события сказано не было, но Кононович пояснил, что уже четыре года через суд безуспешно пытается восстановиться в должности аспиранта.

Напомним, на Украине вводится мораторий на использование русских культурных продуктов. Такое решение уже приняли депутаты Львовской области, но не исключается, что запрет распространится и на другие территории.