Видное, Московская область, 19 сентября, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Видновский городской суд Московской области арестовал все акции в закрытом акционерном обществе «Совхоз имени Ленина», принадлежащие бывшему кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщила журналистам адвокат Елена Бойцова.

Kakprosto.ru Судебное решение

Бойцова, которая представляет интересы бывшей супруги Грудинина — Елены, пояснила, что арест наложен в рамках бракоразводного процесса.

«Суд арестовал все принадлежащие ему акции. Всего — 1,933 миллиона акций», — сказала Бойцова.

Он подчеркнула, что данный актив подлежит разделу между супругами. Всего Грудинину принадлежит порядка 40% акций «Совхоза имени Ленина».

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что Грудинины после 37 лет брака развелись. В августе бывшая жена Грудинина подала иск о разделе имущества.