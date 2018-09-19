Тула, 19 сентября, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Премия за вклад в производство высокотехнологичной гражданской продукции появится в Тульской области — с предложением об учреждении такой премии выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области. 19 сентября глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню оружейника.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

Тульских оружейников с праздником поздравил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

«Тульские предприятия способствуют укреплению не только боевой мощи Российской Армии, но и на практике решают государственную задачу по обеспечению национальной безопасности. Все эти достижения стали возможны благодаря непревзойденному мастерству тульских оружейников», — говорится в поздравлении полпреда.

Алексей Дюмин подчеркнул, что для Тульской области День оружейника — один из главных профессиональных праздников.

«Здесь оружейным делом занимаются целые династии мастеров, а наш оборонно-промышленный комплекс по праву считается гордостью региона и всей страны. За прошедшие столетия тульское оружие стало символом надежности и высокого качества», — сказал губернатор.

В настоящее время в оборонно-промышленном комплексе работают 25 предприятий региона, доля военно-технической продукции составляет четверть от объема производства обрабатывающей промышленности. Алексей Дюмин подчеркнул: это — заслуга всех работников, от слесарей и операторов станков до главных конструкторов.

«В числе ваших достижений — создание современных противотанковых, зенитных, артиллерийских комплексов, штурмового вооружения, оружия для бронетехники. Своими знаниями, опытом и мастерством вы помогаете укреплять обороноспособность России, формируете опережающий научно-технологический потенциал», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Однако предприятия добились значительных успехов и в производстве продукции гражданского назначения: налажен выпуск сложных медицинских приборов, радиолокационных станций, оборудования для МЧС, металлургии и многого другого.

Алексей Дюмин предложил учредить в 2019 году премию имени Евгения Сабинина, которая будет вручаться за значительный вклад в разработку и производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Сегодня же глава региона вручил государственные и региональные награды. Первый заместитель генерального директора — главный конструктор радиотехнических систем Центрального конструкторского бюро аппаратостроения Александр Хомяков удостоен звания «Заслуженный конструктор Российской Федерации». Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено целому ряду сотрудников КБ приборостроения им. академика Шипунова. Выдающийся оружейник Владимир Рогожин удостоен медали «За выдающиеся достижения в создании оборонной техники» — посмертно. Алексей Дюмин вручил награду сыну оружейника Александру Рогожину. Премии имени С.И. Мосина и Б.С. Стечкина вручены коллективам оборонных предприятий.