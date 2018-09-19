Ташкент, 19 сентября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. В Узбекистане будет создана республиканская межведомственная комиссия, которая будет рассматривать обращения граждан республики, оказавшихся в составе террористических организаций по заблуждению. Об этом 19 сентября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

Комиссия имеет право освободить граждан Узбекистана от уголовной ответственности. В случае вынесения отрицательного заключения, все обстоятельства дела будут рассматриваться в рамках действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября посол США по особым поручениям в сфере международной религиозной свободы Самуэл Дейл встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

Дипломат заявил, что исключение тысяч граждан республики из «черного списка» членов экстремистской организации является показателем позитивных изменений.