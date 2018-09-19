Самара, 19 сентября, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Самара Арена» вновь может быть отключен от энергоснабжения, если застройщик ПСО «Казань» не погасит долг за электроэнергию до октября. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Самараэнерго».

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"В настоящее время задолженность ПСО «Казань» перед ПАО «Самараэнерго» составляет более 13 млн рублей», — уточнили в компании.

В «Самараэнерго» добавили, что сегодня поступил первый транш в размере 2 млн рублей в счет погашения задолженности.

В энергокомпании напомнили, в августе была ограничена подача электроэнергии на стадионе «Самара Арена», но после совещания в правительстве Самарской области энергоснабжение объекта возобновилось в полном объеме «в связи с получением гарантий оплаты задолженности за потребленную электроэнергию». Задолжнику предоставили рассрочку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, свет на стадионе отключили 28 августа. Отмечалось, что застройщик стадиона не платил за электроэнергию с начала 2018 года. Под вопросом оказалось проведение матча шестого тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи», который был запланирован на субботу, 1 сентября. Однако в тот же день подача электроэнергии возобновилась и стадион продолжил работу в штатном режиме.

ПСО «Казань» занималось строительством стадиона в Самаре к ЧМ-2018, в апреле объект был сдан госзаказчику — ФГУП «Спорт-Инжиниринг» («Спорт-Ин»), которое в настоящее время является собственником стадиона.

В рамках чемпионата мира на стадионе прошли шесть матчей, в том числе 1/8 и четвертьфинал.