Москва, 19 сентября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что партнеры российского газового холдинга «Газпром» в Европе запрашивают такие объемы российского природного газа на последующее десятилетие, которые уже больше, чем сегодня может транспортировать имеющаяся ныне инфраструктура предприятия.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

«В своей работе я постоянно получаю запросы от компаний из Европы на новые объемы поставок природного газа, которые обеспечивают поставки как минимум в следующие десять лет. На этот момент эти объемы гораздо больше, чем мощности той инфраструктуры, которая у нас есть сейчас», — заявила она на конференции Gastech, проходящей в Барселоне.

К сожалению, сообщение было настолько кратким, что из него нельзя понять, что именно Елена Бурмистрова имеет в виду под «той инфраструктурой, которая у нас есть сейчас» — учтены ли строящиеся «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», если речь идет о поставках в следующем десятилетии. Если это именно так, то мы видим первые результаты июльской трехсторонней консультационной встречи по вопросам транзита российского газа через газотранспортную систему Украины. Комиссар Еврокомиссии Марош Шефчович после ее окончания сообщил, что «Еврокомиссия будет выполнять работу честного брокера». Дело в том, что для сохранения ГТС Украины и загрузки ее таким объемом работы, плата за которую позволит инвестировать в ремонт и модернизацию, необходимо, чтобы через нее в течение года проходило не менее 50−60 млрд кубометров газа. На момент проведения июльской встречи у «Газпрома» не было такого количества заказов от европейских газовых компаний — как и говорил Алексей Миллер, ГТС Украины после 2019 года может быть загружен только на 10−15 млрд кубометров. Все остальные заказы «Газпром» может выполнять при помощи магистральных газопроводов, не проходящих через территорию Украины — «Северный поток — 1», «Голубой поток», «Ямал — Европа», система газопроводов «Северное измерение», «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» могут обеспечить прокачку 195 млрд кубометров.

Сохранение в работоспособном состоянии ГТС Украины — это не только «политический заказ» со стороны наших западных партнеров. Судя по сообщению Елены Бурмистровой, Европе действительно нужно будет увеличивать объемы импорта природного газа. Растет потребление, падает добыча на собственной территории, закупать СПГ, произведенный на территории США, по ценам на 50% выше, чем цены трубопроводного газа — так выглядит реальная, а не «глянцевая» обстановка в Евросоюзе. Терять ГТС Украины — «механизм», продуманно созданный в советское время и способный перекачивать до 145 млрд кубометров в год — Евросоюз не согласится ни при каких обстоятельствах. Так что впереди — борьба за передачу ГТС Украины новой компании-оператору, который наверняка будет создаваться под жестким диктатом со стороны Еврокомиссии. Новый оператор необходим и Европе, и России, и Украине — «Нафтогаз», который пытается выполнять функции оператора сейчас, справляться с ними не способен.