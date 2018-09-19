Уфа, 19 сентября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. ЦИК Башкирии отказал активистам инициативной группы в проведении референдума по определению статуса памятника природы шихана Тратау. Центризбирком пояснил отказ несоответствием представленных документов требованиям законодательства, регламентирующего проведение референдума.

Olegfoto-sk Шихан Тратау

«Мы полностью все документы проверили на соответствие закона и выявили один недостаток, который нам не позволяет зарегистрировать — не все участники инициативной группы подписали ходатайство, а это обязательное требование закона», — сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на зампреда ЦИК республики Марата Гадилова.

При этом он отметил, что ничто не мешает активистам инициировать проведение референдума повторно, устранив нарушения.

Активисты предлагали вынести на голосование следующий вопрос: «Вы за сохранение статуса особо охраняемой природной территории комплексного природного парка «гора Тратау», расположенного на территории Ишимбайского района Башкирии? Да или нет?».

Шиханы представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау. На данный момент остались три шихана: Юрактау, Куштау и Тратау, шихан Шахтау был практически полностью переработан компанией «Башкирская содовая компания». В отложениях встречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных. Характерными признаками Башкирских шиханов является наличие пологого склона, с углом наклона около 30 градусов, идущего от вершины до основания, и естественных осыпей. Промышленная разработка началась в 1950-е годы. Сейчас под угрозой находятся остальные возвышенности. На их разработке ннастаивают владельцы промышленного предприятия БСК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Башкирская содовая компания (БСК, или «Сода») уже несколько лет предлагает республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Тратау. Но против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы, давно выступают местные экологи и общественные организации, с протестными письмами к главе республики еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН.