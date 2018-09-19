Нальчик, 19 сентября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии организовал проверку по факту событий, произошедших 18 и 19 сентября в селении Кенделен, сообщили ИА REGNUM, в пресс-службе ведомства. В настоящее время установлено, что 17 сентября 2018 года участники конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы были остановлены на пути в село. Предотвращать противостояние двух сторон, выражающих противоположные мнения по поводу исторического события, произошедшего в XVIII веке, пришлось сотрудникам МВД по КБР и Росгвардии.

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия Конфронтация

«Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, ряд лиц высказали призывы к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности, другие — размещали в социальных сетях недостоверную информацию о происходящих событиях. В СКР заверили, что в ближайшее время зачинщики будут установлены. В отношении них будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, в 1708 году произошло Канжальское сражение, в котором черкесы (кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. По случаю 310-летия этого события представители кабардинцев пытались провести конное шествие. Однако это решение вызвало негативное отношение у представителей балкарского населения села Кенделен, которые иначе представляют себе события произошедшие в XVIII веке.

Местные жители 17 сентября заблокировали вход в село. Между ними и силовиками произошли столкновения. В это время участники конного похода обошли село и поднялись на гору Канжаль, где провели памятную церемонию в честь победы в Канжальской битве.

Противостояние на этом не закончилось, днем позже жители кабардинского аула Зеюко потребовали, чтобы кенделенцы пропустили конников на обратном пути. Силовиков, в том числе сотрудников Росгвардии, которые пытались взять ситуацию под контроль, забросали камнями.