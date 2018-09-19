Париж, 19 сентября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал создать в стране музей жертв терроризма, 19 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Выступая на церемонии жертв терроризма, французский лидер пообещал создать мемориальный комплекс, а также объявил о финансовой помощи оставшимся в живых и родственникам жертв террористических атак во Франции.

Кроме того, в память о жертвах террора в стране будет назначен национальный день памяти — в качестве даты предлагается 11 марта, Европейский день памяти жертв терроризма.

Читайте также: Выходец из Афганистана напал с ножом на прохожих в Париже