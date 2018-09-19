Москва, 19 сентября, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Запрет «культурных продуктов» на русском языке во Львове является неонацизмом, заявил 19 сентября украинский политолог Юрий Кот в программе «60 минут» на телеканале Россия 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

«Все пять лет они постепенно приоткрывают окно Овертона, когда вчера это казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Хочу напомнить — именно Львов идет в фарватере неонацистских движений. Когда на Майдане происходил госпереворот, именно во Львове первыми захватили отделения прокуратуры, СБУ и изъяли оружие. И потом это львовское оружие было у тех, кто совершал госпереворот. Именно во Львове поставили ребят-беркутят на сцене, чтобы они просили прощения за то, что выполняли приказ», — заявил Кот.

Таким образом, по мнению эксперта, во Львове происходит то, что невозможно представить себе в любой другой стране.

«Они разрывают обычные, нормальные устои. Если это не неонацизм, то что? Сейчас, накануне выборов, когда общество будут накачивать истерикой, дают маргиналам реальный механизм преследования любого человека. Почему? Потому что 80% на Украине русскоговорящие, и, соответственно, 80% населения находятся под ударом, благодаря этому принятому решению», — считает политолог.

Напомним, Львовский областной совет установил мораторий на любое публичное использование любого «русскоязычного культурного продукта». «За» проголосовали 53 депутата, 47 «против». Теперь львовские депутаты будут готовить обращение к Верховной раде, чтобы распространить новеллу на всю Украину.