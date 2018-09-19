Ханой, 19 сентября, 2018, 19:35 — ИА Регнум. В рамках конференции по развитию промышленности во Вьетнаме министр торговли и промышленности СРВ Чан Туан Ань заявил о необходимости обновления технологической базы производства во Вьетнаме с целью повышения конкурентоспособности страны в условиях резко меняющейся экономической конъюнктуры, которая обусловлена стремительным развитием цифровых технологий.

Chitrapa Агитационный плакат во Вьетнаме

По мнению министра, если не привлекать инвестиции для развития научных исследований и обновления технологий, динамика роста вьетнамской экономики будет крайне медленной. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», многие малые и средние вьетнамские предприятия нуждаются в финансировании, однако не могут его привлечь в силу недостаточной осведомленности о существующих программах поддержки и развития, а также устаревшей технологической базы.