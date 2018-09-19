Ташкент, 19 сентября, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Проблемой прав и интересов детей в Узбекистане займется специальная комиссия при экспертно-аналитическом совете министерства народного образования республики, сообщает 19 сентября издание «Подробно.uz».

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Члены комиссии будут исследовать опубликованные в СМИ материалы, которые, по мнению членов комиссии, будут нарушать права детей. Кроме того, комиссия займется разработкой предложений по правильному освещению в СМИ вопросов, касающихся детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября телеканал «Узбекистан 24» опубликовал видеосюжет о непристойном внешнем виде школьных учителей и учащихся. Репортаж вызвал критику министра народного образования республики Шерзода Шерматова. По его мнению, авторы ролика грубо нарушили журналистскую этику и права детей.