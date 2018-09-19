Калькутта, Индия, 19 сентября, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Секретарь отделения «Раштрия сваямсевак сангх» — Союза добровольных слуг родины (РСС) в Западной Бенгалии (Калькутта) Джишну Басу в интервью новостному агентству «Эйжан Ньюс Интернэшнл» заявил, что единственным способом спасти индусское население штата является внесение поправок в закон о гражданстве.

Devanath

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», большая часть индусов, пострадавших от жестоких преступлений, являются выходцами из Бангладеш, и внесение поправок в закон о гражданстве значительно облегчит их участь.

Законопроект о поправках в закон о гражданстве был внесен в нижнюю палату парламента Индии Лок Сабху в июле 2016 года. Он предусматривает предоставление индийского гражданства на гуманитарной основе нелегальным мигрантам, в случае если они являются представителями религиозных или этнических меньшинств в стране происхождения. В мае 2018 года правительство Индии выступило с заявлением, что законопроект будет вынесен на окончательное голосование в парламент только после проведения консультаций и с учетом мнения жителей штата Ассам (Диспур), касающегося отдельных положений документа.