Медина, Саудовская Аравия, 19 сентября, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Имран Хан, премьер-министр Пакистана, начал свой первый официальный визит с посещения города Медина в Саудовской Аравии. По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, в аэропорту священного для мусульман города премьер-министра Имран Хана встречали мэр Медины и посол Пакистана в Саудовской Аравии. Вместе с премьер-министром за границу отправились министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши, министр финансов Асад Умар, министр коммуникаций и телерадиовещания Фавад Чаудхри, а также советник по торговым вопросам Абдул Разак Дауд. Делегация посетила могилу Пророка Мухаммеда и приняла участие в вечерней молитве. Ожидается, что Имран Хан встретится с королём Саудовской Аравии Салманом и наследником престола принцем Мухаммадом Бин Салманом, по приглашению которых он отправился в свою первую официальную поездку за границу. В ходе визита премьер-министр Пакистана также проведёт переговоры с Генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества.