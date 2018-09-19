Ташкент, 19 сентября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал недоработки в сфере информационных технологий и коммуникаций, в том числе низкие показатели привлечения инвестиций в отрасль, экспорта услуг и программных продуктов. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

Президент пояснил, что недоработки в этой области вынудили его заменить руководство профильного министерства. Новое руководство должно сделать выводы из сложившейся ситуации и исправить все недоработки в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедходжаев освобождён от занимаемой должности. Главой ведомства стал бывший директор национального агентства проектного управления при президенте республики Шухрат Садиков.