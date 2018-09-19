Киев, 20 сентября, 2018, 00:15 — ИА Регнум. Драка сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) вызвана попыткой НАБУ установить прослушивающее оборудование в здании конкурентов, заявил народный депутат Украины, бывший советник министра МВД Антон Геращенко 19 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Вопрос: А что это была за драка сотрудников спецназа НАБУ рядом со зданием САП сегодня в 14 часов дня? Задержание правонарушителей-коррупционеров? Тогда их ФИО — в студию! Спасение заложников? Кто был заложником? Или это была попытка скрыть следы преступления — незаконного просушивания сотрудников Специализированной Антикоррупционной прокуратуры. Мои источники и здравая логика подсказывают, что это был третий вариант…», — считает народный депутат.

Геращенко отреагировал на сообщение главы САП Назара Холодницкого об обнаружении прослушивающего кабеля, который был проложен в здание специальной прокуратуры со стороны киевского Охматдета. В пресс-службе НАБУ данную информацию опровергли.

Напомним, ранее Холодницкий заявил, что у стен САП обнаружен автомобиль с сотрудниками НАБУ, которые закрылись в машине. Позже стало известно о прибытии спецназа НАБУ и драке между представителями двух антикоррупционных ведомств, в результате которой пострадал автомобиль Холодницкого и его водитель.

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