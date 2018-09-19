Кабул, 19 сентября, 2018, 19:09 — ИА Регнум. 18 сентября бывший спецпредставитель президента по делам реформ и надлежащего управления и член «Великой национальной коалиции» Ахмад Зия Масуд, младший брат национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, предупредил, что политическая напряженность, связанная с предстоящими выборами, может привести к глубокому кризису в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», афганский политик сделал данное заявление в ходе своей пресс-конференции в Кабуле, посвященной предстоящим парламентскими выборами.

Ахмад Зия Масуд сказал, что оппозиция не хочет вступать в борьбу с действующим правительством. Единственное, чего требуют оппозиционные партии, так это проведение честных и прозрачных выборов. Он также добавил, что правительство не удовлетворило требования политических партий и предупредил, что если ситуация не изменится, то все избирательные участки будут закрыты.

Ахмад Зия Масуд уверен, что ситуация с безопасностью может ухудшиться, если правительство не пойдет навстречу партиям. Член «Великой национальной коалиции» призвал руководство страны немедленно освободить демонстрантов, арестованных во время протестов в г. Герате.