Пласт, Челябинская область, 19 сентября, 2018, 18:49 — ИА Регнум. В Челябинской области органы СКР ведут доследственную проверку по факту гибели шахтёра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

OpenClipart-Vectors Шахта

Ход проверки на свой контроль взял глава управления СКР Денис Чернятьев.

Напомним, в шахте «Центральная» произошёл обвал горной породы. Погиб один рабочий. Трагедия произошла днём 19 сентября.

На месте ЧП работают представители надзорных органов, СКР, а также спасатели.