Эр-Рияд, 19 сентября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Официальный представитель коалиции, состоящей из Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов, обвинил Организацию Объединенных Наций в отсутствии какой-либо реакции на преступления хуситов, военизированной группировки шиитов-зейдитов, в Йемене. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабия», базирующийся в ОАЭ, ООН так и не осудила «военные преступления», совершенные хуситами в городе Ходейда — в прошлом главной опорной точки оппозиционной группировки. Генерал Турки аль-Малики, представитель вооруженных сил коалиции, выступил с обвинением ООН на очередной еженедельной пресс-конференции, добавив, что в настоящее время освобожденные гражданские учреждения в Йемене возобновили свою работу. Он также добавил, что все военные операции коалиции в стране осуществляются в соответствии с международными нормами права."Согласно последним статистическим данным, хуситы осуществили более 197 ударов по территории Саудовской Аравии,» — уточнил аль-Малики.