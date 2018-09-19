Киев, 19 сентября, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал представленные Министерством обороны России документы, которые свидетельствуют о том, что потерпевший крушение в Донбассе летом 2014 года малайзийский самолёт Boieng был сбит украинской ракетой.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

Как заявил Порошенко, выступая 19 сентября на форуме книгоиздателей во Львове, Кремль хочет «уничтожить европейское единство, европейскую солидарность и европейскую идентичность».

«Одно из средств для этого — распространение фейков об Украине. Какими бы они ни были. Начиная от «их там нет» и заканчивая якобы украинской ракетой, которая сбила малайзийский «Боинг», — заявил президент Украины.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолёт над Донбассом, была в 1986 году изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и передана в воинскую часть в Украинской ССР, после чего не покидала украинской территории.

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