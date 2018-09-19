Москва, 19 сентября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. По проекту «Росатома» в г. Руппуре (Бангладеш) сейчас полным ходом идет строительство атомной электростанции. Для ее квалифицированного обслуживания в дальнейшем уже сейчас в России проходят обучение бангладешские специалисты. Как сообщает бангладешское новостное издание «Калер контхо» со ссылкой на комментарий представителя компании «Росатом», в общей сложности к концу текущего года в России будут проходить обучение 1400 бангладешцев.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Российские и бангладешские представители в ходе двухсторонней конференции 14 сентября подписали договор о подготовке квалифицированных кадров для работы на будущей АЭС. Главный управляющий «Росатома» Евгений Сальков заявил: «Для любого предприятия главной ценностью являются квалифицированные сотрудники. Одной из целей нашего предприятия является обучение людей и развитие их потенциала. Помимо узкоспециализированного и качественного образования, мы также предоставляем и стипендии на обучение в различных учреждениях нашей организации».