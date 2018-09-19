Астана, 19 сентября, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Габита Байжанова помощником президента — секретарем совета безопасности республики, сообщили 19 сентября в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные Казахстана

Байжанов с 2015 года занимал должность директора службы внешней разведки Казахстана «Сырбар». С 2009 по 2015 году он был первым заместителем службы внешней разведки.

Марат Шайхутдинов временно исполняющий обязанности секретаря совета безопасности, освобожден от занимаемой должности указом Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Нурсултан Назарбаев и Габит Байжанов обсудили вопросы государственной безопасности и противодействия террористической угрозе.