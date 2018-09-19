Рим, 19 сентября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. В самое ближайшее время Италия может утратить суверенитет в сфере борьбы с преступностью, в том числе и с нелегальной миграцией, сообщает Affari Italiani в среду, 19 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Власти ЕС готовятся создать новое ведомство — европейскую прокуратуру, которая будет принимать основные решения по уголовным преследованиям в странах, ранее передавшим ЕС свои полномочия по этому вопросу. К их числу относится и Италия — такое решение принимало предыдущее правительство демократов.

Фактически это может привести к утрате полномочий избранного народом правительства Италии в части ограничения нелегальной миграции, вместо национального правительства решения будут принимать в Брюсселе, где, как известно, относятся к теме нелегальной миграции совсем иначе, отмечают обозреватели издания.