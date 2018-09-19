Москва, 19 сентября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Правительство рассчитало основные параметры федерального бюджета на 2019−2021 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, это следует из документов, которые были размещены, затем удалены с официального сайта Профсоюзной стороны в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (имеются в распоряжении ИА REGNUM ).

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Проект госсметы рассчитан исходя из основных прогнозов макроэкономического развития страны. Так, проект федерального бюджета 2019 года сбалансирован с учетом цены одного барреля нефти марки Urals в 63,4 доллара. При этом действующий закон о госбюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов предполагал, что госсмета должна быть сбалансирована на 41,6 доллара за баррель.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, курс рубля, заложенный в бюджет 2019 года, достигнет 63,9 рублей за доллар. Однако правительство ожидает, что во второй половине 2019 года стоимость доллара составит 63,6 рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам МЭР, инфляция в 2019 году составит 4,3%.

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Таким образом, общий объем ВВП в 2019 году достигнет 105,820 трлн рублей. Рост экономики при этом замедлится до 1,3%, несмотря на то, что по плану он должен был составить 2,2%.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2019 году вырастут на 6,5% по сравнению с 2018 годом. Так, они составят 19,948 трлн рублей, что на 1,222 трлн рублей больше, чем в 2018 году. Плавно меняется и структура доходов: доля нефтегазовых доходов снизится до 41,6% в 2019 году, а к 2021 году достигнет 38,3%. Соответственно, растет доля доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа — в 2019 году они составят 58,4% от всех поступлений в госказну, а к 2021 году увеличатся до 61,7%.

Расходы федерального бюджета также немного увеличатся — предполагается, что в 2019 году они составят 18,063 трлн рублей, что на 653,6 млрд рублей больше, чем годом ранее. Вместе с тем по отношению к ВВП доля расходов уменьшается с 17,2% ВВП в 2018 году до 16,9% ВВП к 2021 году.

«Снижение доли общего объема расходов федерального бюджета к объему ВВП обусловлено более высокими темпами роста ВВП по отношению к темпам роста номинального объема расходов и более умеренным ростом доходов по отношению к ВВП», — отмечается в сопроводительных документах.

Таким образом, федеральный бюджет 2019 года будет профицитным на 1,885 трлн рублей или 1,8% от ВВП. По действующему сегодня закону предполагалось, что в 2019 году дефицит госбюджета составит 819,1 млрд рублей.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, правительство планирует рассмотреть проект федерального бюджета на заседании 20 сентября. В Госдуму документы должны поступить до 1 октября.