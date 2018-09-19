Астана, 19 сентября, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Специалисты национальной горнорудной компании Казахстана «Тау-Кен Самрук» приступили к сбору информации о наличии ресурсной базы, производственных и технологических мощностей для развития отрасли редких и редкоземельных материалов, сообщили 18 сентября в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Ископаемые Казахстана

По данным «Тау-Кен Самрук», в Казахстане есть несколько месторождений, содержащих около 40 видов редких и редкоземельных материалов. Специалисты отмечают, что большие перспективы также имеют технологии переработки техногенно-минеральных образований и освоения отработанных скважин уранового производства.

Как сообщало ИА REGNUM, российская горнорудная компания «Полиметалл» и Российская медная компания заключили в апреле соглашение об обмене активами в России и Казахстане.