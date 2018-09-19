Усть-Каменогорск, Казахстан, 19 сентября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. В Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия проспекта Казыбека би, который ранее носил название Карла Маркса, сообщает 18 сентября издание YK-news.kz.

Цуканов М.В Декоммунизация

Одобрение на переименование улицы было получено 2 марта от республиканской ономастической комиссии. Предложение о переименовании проспекта Карла Маркса поступило в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года власти Алма-Аты переименовали улицу имени революционера и писателя Дмитрия Фурманова в улицу имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.