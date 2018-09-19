Екатеринбург, 19 сентября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Генсовет «Единой России» в ближайшее время рассмотрит кандидатуру вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского на пост главы Екатеринбурга. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном отделении партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

Напомним, политсовет областного отделения 19 сентября поддержал Высокинского на пост мэра. Ранее его рекомендовал губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона также пришёл и на заседание политсовета и озвучил все плюсы от назначения своего подчинённого мэром.

Свою позицию высказал и лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. По его словам, Александр Высокинский обладает теми качествами, которые востребованы. Среди таких он назвал имеющийся опыт работы как в муниципалитете, так и в областной власти. Плюсом к этому прозвучало знание вопросов экономики.

«По мнению коллег, Александр Геннадьевич наиболее подготовлен для работы главой Екатеринбурга», — заявил Шептий.

Напомним, глава Екатеринбурга может быть определён уже на следующей неделе. Решение примет городская дума. Всего на этот пост претендуют 19 человек. Хотя конкурсная комиссия рекомендовала выбрать из троих, на суд депутатов будут представлены все 19 конкурсантов.