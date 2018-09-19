Москва, 19 сентября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Инфляция в России за период с 11 по 17 сентября, как и в предыдущие две недели, составила 0%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сообщается, что с начала сентября потребительские цены в среднем не изменились, за период с начала года — выросли на 2,4%.

По оценке Росстата, за неделю цены на яйца куриные выросли на 3,6%, пшено — на 2,0%, свинину, баранину, мясо кур, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, соль, муку, ржаной хлеб — на 0,2−0,6%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,3%, мороженая рыба — на 0,2%, творог и шоколадные конфеты — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,2%. В том числе морковь подешевела на 6,4%, картофель — на 4,1%, лук — на 3,6%, яблоки — на 3,0%. В то же время огурцы подорожали на 2,6%, помидоры — на 1,4%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю практически не изменились, на дизельное топливо — увеличились на 0,1%.

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