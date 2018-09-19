Москва, 19 сентября, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает 19 сентября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Пресс-служба уточняет, что разговор был инициирован германской стороной и касался вопросов сирийского урегулирования.

В частности, Владимир Путин рассказал Ангеле Меркель о некоторых договоренностях с Турцией по урегулированию в зоне «Идлиб».

Кроме того, президент России выразил свою озабоченность ситуацией, ставшей результатом убийства главы ДНР Александра Захарченко. Канцлер ФРГ вновь подтвердила свою приверженность урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».

Были затронуты и «некоторые вопросы, касающиеся преодоления негативных тенденций на мировых финансовых рынках».