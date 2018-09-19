Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Муниципальным образованиям Ростовской области поручено избавиться от амброзии. По словам первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова, регион зарос карантинным сорняком после завершения мундиаля.

Andrew Butko Амброзия

«Чемпионат [чемпионат мира по футболу] закончился — мы заросли амброзией дальше некуда. До понедельника привести все в порядок во всех районах», — поручил Гончаров.

По его словам, начиная со следующей недели, территории на наличие вредоносного сорняка будут инспектировать рабочие группы. Нарушителей будут наказывать.

ИА REGNUM напоминает, что избавить Донской регион от вредного сорняка, вызывающего аллергию, пытаются сами жители. Они проводят различные акции по борьбе с амброзией, цветение которой вызывает массовые аллергические заболевания.