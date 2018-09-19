Владимир, 19 сентября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова в преддверии второго тура выборов признала ошибки, допущенные на посту, и пообещала впредь принимать все решения, только советуясь с жителями. Видеообращение губернатора появилось на страницах Светланы Орловой в социальных сетях. В частности, в нем глава региона обещает создать проект «Народное решение».

Kremlin.ru Светлана Орлова

Светлана Орлова обратилась к жителям области «не как губернатор, а просто — как человек». По словам главы области, она не ожидала такого исхода дня голосования и сейчас переживает.

«В последние дни постоянно задаю себе вопрос: вроде бы старалась — и результаты есть. Так почему же не удалось достучаться до многих из вас? И знаете, что отвечаю себе: значит, что-то сама сделала не так. Где-то недоглядела. Была уверена, что делаю правильно», — сказала Светлана Орлова.

По словам действующего губернатора, в дальнейшем Светлана Орлова планирует работать со всеми жителями, которые заинтересованы в развитии региона. Глава области поблагодарила всех, кто говорит о проблемах: нехватке мест в детских садах, сложностях в здравоохранении, низких зарплатах. Кроме того, Светлана Орлова сообщила, что поняла, насколько важно доверие людей.

«Предлагаю запустить новый проект «Народное решение». Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города. Мы будем работать по-новому, и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди. И таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много», — сказала глава области.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области прошли 9 сентября. На них Светлане Орловой, равно как и другим кандидатам, не удалось преодолеть пятидесятипроцентный барьер. Поэтому был назначен второй тур выборов, который состоится 23 сентября. В нем примут участие Светлана Орлова («Единая Россия») и депутат регионального законодательного собрания Владимир Сипягин (ЛДПР). Отметим, что подготовка к выборам обсуждалась 19 сентября на заседании ЦИК. На нем глава владимирского избиркома Вадим Минаев сообщил, что пока в комиссию не поступало никаких жалоб, также члены избиркома не заметили случаев давления на избирателей и членов участковых избирательных комиссий.